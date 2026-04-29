Udinese, nulla di grave per Ekkelenkamp: sarà a disposizione con il Torino
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Archiviata la sfida dell’Olimpico, l’Udinese guarda già al prossimo impegno: sabato 2 maggio alla Dacia Arena arriverà il Torino, con appena cinque giorni per preparare la gara. Il gruppo di Kosta Runjaic ha ripreso subito a lavorare, con l’obiettivo di recuperare qualche pedina importante.
Tra queste c’è Jurgen Ekkelenkamp, uscito anzitempo contro la Lazio dopo un duro intervento subito da Lazzari alla caviglia sinistra. Le sue condizioni, però, non destano particolari preoccupazioni: secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, si tratta soltanto di una contusione. Il centrocampista olandese dovrebbe tornare ad allenarsi già nelle prossime ore ed essere regolarmente a disposizione per la sfida contro i granata.
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