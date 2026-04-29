Gara di rigori tra Arsenal e Atletico: Alvarez rimette tutto in equilibrio, è 1-1
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Un altro rigore discutibile muove il punteggio al Riyadh Air Metropolitano: tocco di mano in area di rigore di White su tentativo di Llorente, dal dischetto Alvarez non lascia neanche modo di muoversi a Raya, freddato con una fucilata impressionante. È 1-1 tra Arsenal e Atletico Madrid, tutto da rifare per Arteta.
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