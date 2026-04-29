Dall'Argentina: addio Roma, Dybala ha raggiunto un principio d'accordo con il Boca Juniors

Non solo Paredes. Il Boca Juniors potrebbe ricevere un rinforzo importante quest'estate, come ampiamente anticipato anche da TMW: secondo le informazioni rivelate da ESPN Argentina, Paulo Dybala avrebbe un principio d'accordo per rinforzare il club argentino dopo il Mondiale con l'Argentina.

Informazione proveniente da fonte molto vicina all'entourage del giocatore, in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno e senza rinnovo in vista. La Joya viaggerebbe spedita verso Ia Bombonera, i dettagli sarebbero stati definiti e in estate firmare con il Boca. Campione del Mondo nel 2022 con l'Albiceleste, l'ex Juventus sta completando la sua 13ª stagione in Serie A e nell'annata corrente con la maglia giallorossa conta 3 gol e 4 assist in 23 partite.

Interpellato su un possibile trasferimento al Boca Juniors in un'intervista al giornalista argentino Joaquin Alvarez, Dybala non ha chiuso le porte ad un ritorno in patria per giocare nella squadra del suo mito Roman Riquelme. Leggendario giocatore degli xeneizes, di cui protegge con gelosia la maglietta a casa, nonché attuale presidente del club argentino. "Sarebbe fantastico. Non si sa mai", ha detto il 32enne circa la possibilità di trasferirsi lì. "Oggi gioco per la Roma. Devo difendere questa maglia, ma non si sa mai". Anche per ritrovare il suo amico ed ex compagno di squadra, nonché nazionale, Leandro Paredes: "Sarebbe fantastico. Ci mancano molto (Paredes e la sua famiglia, ndr), ma non so cosa accadrà".