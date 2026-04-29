Berruto: "Italia fuori con la Bosnia ultima di una lunga serie di decisioni errate"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il programma Scanner è intervenuto Mauro Berruto, ex ct dell'Italia maschile di volley e attuale membro della Camera dei Deputati: "Non serve commentare la situazione della Serie C, drammatica, o i bilanci terribili dei club italiani: è ovvio che poi arrivino risultati orribili a livello agonistico. Sembra che tutto sia partito dai rigori sbagliati in Bosnia, invece è l'ultimo episodio di una lunga serie di decisioni errate prese prima. Le riflessioni a valle, con un risultato diverso e con decisioni prese in modo diverso, sarebbero state opposte".

È vero che per allenare nei settori giovanili servirebbero tecnici più qualificati?

"Questo è uno dei temi che si dovrebbe affrontare per fare delle vere riforme. E anche se iniziassimo domattina col miglior progetto possibile, vedremmo risultati ameno tra 6-10 anni. Però prima o poi bisogna cominciare, e io prendo sempre ad esempio il modello scandinavo: lì, diventare allenatore dei settori giovanili richiede un percorso molto più difficile e formativo che diventare allenatori delle Prime Squadre. Loro i miglior allenatori li mettono all'inizio della filiera, perché quelli più bravi devono allenare i ragazzi, non i grandi".

Quali sono i problemi che poi si riversano sul calcio dei grandi?

"C'è un problema culturale, i ragazzi arrivano in contesti e in gruppi non dei migliori. Poi ci sono troppi stranieri, ma il problema non è tanto il numero totale, quanto il numero di quelli mediocri. Sono loro che abbassano il livello del campionato e tolgono spazio ai giovani italiani, che invece dovrebbero giocare con i migliori stranieri possibili. Se guardate la Serie A degli anni Ottanta-Novanta, giocavano gli stranieri più forti nel nostro campionato. Ed era il migior campionato al mondo, pieno di italiani".