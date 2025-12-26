Juventus, Spalletti vuole iniziare il 2026 con Tonali: sul piatto può finire Jonathan David

Il progetto di rilancio della Juventus passa da un obiettivo ben preciso individuato in vista del 2026: Sandro Tonali. Nella visione di Luciano Spalletti, il centrocampista ex Milan rappresenta il profilo ideale per alzare il livello della squadra e tornare stabilmente a competere ai vertici. Un’idea ambiziosa, resa però complessa dai costi elevati dell’operazione e dalla concorrenza internazionale. Tra i nomi apprezzati dal tecnico c’è anche Davide Frattesi, ma è Tonali il vero punto fermo del piano.

Per provare a rendere sostenibile l’affare - riporta SportMediaset - l’amministratore delegato Damien Comolli sta lavorando a una soluzione alternativa: inserire Jonathan David come contropartita tecnica nella trattativa con il Newcastle United. L’attaccante canadese, arrivato a Torino con aspettative importanti, non è riuscito finora a incidere come sperato, faticando a trovare continuità sia con Tudor sia con Spalletti e senza replicare i numeri mostrati ai tempi del Lille.

In Inghilterra, però, il suo profilo continua a essere apprezzato. Il Newcastle è alla ricerca di rinforzi offensivi e vede in David un’opzione credibile, anche grazie a un ingaggio da circa 6 milioni di euro, pienamente sostenibile per i parametri della Premier League. L’idea della Juve è quindi quella di utilizzare il canadese per ridurre la richiesta dei Magpies, che valutano Tonali tra gli 80 e gli 85 milioni di euro.