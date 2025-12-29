Il Milan vince, ma Costacurta lo rimprovera: "27 passaggi tra difensori centrali in oltre 5 minuti"

Alessandro Costacurta, storico ex difensore rossonero, è intervenuto a Sky Calcio Club su Sky Sport per parlare della vittoria del Milan in casa contro l'Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni, con un rimprovero diretto alla squadra di Allegri:

"Secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra. Nei primi 5 minuti e 20 secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s'iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. Invece ho visto 27 passaggi in 5 minuti e 20! Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si debbano passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla. Credo che mister Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, ad oggi non ci ha messo mano.

Con Fullkrug il Milan sarà più diretto? Non è importante chi c'è. Noi con Shevchenko e Pippo Inzaghi andavamo sempre sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori..."