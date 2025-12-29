Lookman sul futuro: "Spero sia grande e splendente. Liga o Premier? Non scelgo"

Nell'intervista rilasciata al canale egiziano ONSport (l'integrale lo potete trovare QUI) l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, ha parlato anche del suo futuro. “Spero sia grande e splendente, sono positivo e penso positivamente alle cose, sempre. Credo di avere un grande futuro davanti a me, puoi pensare a cosa sta per arrivare ma l’importante è ora e come posso essere la migliore versione di me attualmente”.

Meglio LaLiga o la Premier?

“Non lo so, questo è nelle mani dei manager. Credo che entrambe siano grandi campionati, differente stile di calcio ma entrambi attrattivi”.

Lookman ha poi parlato della sera di Dublino, con i tre gol segnati contro il Bayer Leverkusen. “Penso un miscuglio di cose. Le celebrazioni dopo la partita, quando tutti erano lì, lo stadio stava esplodendo, i tifosi sulla luna per l’eccitazione. Ero felice per avere vinto l’Europa League, tutta la sera è stata speciale”. Infine, su quanto successo in estate quando l'Atalanta ha rifiutato la proposta dell'Inter, Lookman è stato positivo. “Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante. Sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio che posso".