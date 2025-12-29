Hojlund, parla un membro dell'entourage: "Il Napoli non è mai stato un ripiego. Conte..."

Ai microfoni di TuttoNapoli è intervenuto lo scout membro della Sport Entertainment Group, agenzia che segue anche Rasmus Hojlund, Luca Nigriello. Queste le sue parole riguardo alla trattativa che ha portato il bomber danese all'ombra del Vesuvio: "Quando stavamo chiudendo l’operazione con il Napoli c’era grande entusiasmo. Rasmus arrivava da un periodo complicato al Manchester United, ma non ha mai vissuto Napoli come un ripiego. È arrivato con fame vera, con la voglia di rimettersi in gioco. Caratterialmente è forte, tosto, sa cosa vuole".

Dal punto di vista tecnico, cosa sta cambiando nel suo gioco?

"Sta imparando cose nuove. Lui è sempre stato un attaccante di profondità, lo si è visto anche all’Atalanta. Ora sta aggiungendo movimenti più da area, più da riferimento centrale, quasi alla Lukaku. I gol recenti sono diversi dal suo repertorio classico: se aggiunge anche questo opportunismo, diventa davvero completo".

Quanto incide il lavoro di Antonio Conte?

"Tantissimo. Conte gli dà fiducia e lo sta facendo crescere. Rasmus gioca, sbaglia, impara. È diventato più affamato, più continuo. È un camaleonte che si adatta a ciò che la squadra chiede".