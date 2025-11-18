Muric: "Posso solo dire cose positive su Pep e Montella. Ma con Vincenzo all'inizio fu difficile"

Nel corso della lunghissima intervista concessa ai canali ufficiali del Sassuolo, Arijanet Muric, portiere dei neroverdi, ha parlato così di Guardiola: "Posso solo dire cose positive su di lui, è un allenatore di qualità, dà molte opportunità ai giovani, spronandoli. Sono andato in prestito al NAC Breda per giocare, era un club partner del City. Poi Bravo si è infortunato e mi hanno richiamato, ho avuto una buona esperienza, giocando una partita e facendo una bella impressione sull'allenatore dei portieri, così dopo mi ha portato al Burnley. È stata un'esperienza breve, ma intensa, ero felice di tornare al City".

In Turchia come si è trovato con Montella?

"Mi fece uscire nella prima partita, è stato un po' difficile per me tornare in squadra perché non avevo un grande rapporto con lui all'inizio. Dopo ci siamo presi meglio, abbiamo avuto una bella stagione ed è andato tutto bene, specialmente con lui. È un buon allenatore, tattico, altrimenti non sarebbe in nazionale turca. Quindi è molto bravo, posso solo dire cose positive di lui".

Perché il Sassuolo?

"Conoscevo il club perché il mio amico di infanzia Bajrami giocava qui e anche il mio allenatore al Kosovo Samuel Kane era qui. Mi ha detto che sarebbe stato bello se fossi venuto qui e mi sono fidato, lo conoscevo da anni. I centri sportivi sono molto belli, non mi aspettavo lo fossero. Anche l'energia delle persone mi piace molto, è una cosa positiva".

