Italia Under 21, Silvio Baldini: "Ripartiamo da zero. Ingiustizia mandare cinque in tribuna"

Silvio Baldini, tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Armenia. “La squadra sta benissimo, i ragazzi sono straordinari, hanno voglia di stare insieme, di giocare, per un allenatore è il massimo. Sono molto felice di poterli allenare. Ripartiamo da zero contro l’Armenia, non dobbiamo pensare alla Svezia: è un avversario diverso, sul fatto della prestazione non dobbiamo sbagliare, dobbiamo ripeterla non solo domani, con chiunque. Devi dare il massimo di te stesso".

Sui possibili cambi di formazione.

In questa squadra non esiste il turnover, l’unica ingiustizia è dovere mandare in tribuna chi potrebbe tranquillamente giocare. La squadra è affiatata, si vuole bene, certamente ci sono cinque cambi, le partite non si giocano più in undici ma in sedici”.

Gli azzurrini guidano la classifica appaiati alla Polonia, con tre vittorie in tre gare. Domani la sfida - ore 18.15 - si giocherà a Cremona, mentre il prossimo turno sarà invece contro i polacchi, vera e proprio spareggio per il primo posto che vuol dire qualificazione all'Europeo di categoria che si giocherà nel 2027. Nell'ultima sfida è arrivato un quattro a zero contro la Svezia con doppietta del romanista Pisilli, più i rigori di Camarda (al primo gol in under 21) e Berti.