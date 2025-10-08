Jankto confessa: "Molti mi scrivono messaggi: 'Vorrei dire di essere gay, ma non riesco'"

A soli 29 anni, Jakub Jankto si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista, svincolato dopo il rapporto con il Cagliari, ha deciso di tornare in patria, in Repubblica Ceca. Sì, ma per fare cosa? Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera: "La mia occupazione principale è curare gli investimenti immobiliari che ho fatto in questi anni e poi alleno oltre ottanta ragazzini in due società diverse, nel Dukla Praga e nel Cafc Praga, che è un’accademia dello Slavia, la squadra dove sono cresciuto prima di arrivare molto giovane in Italia, all’Udinese. Se lavorare con i bambini mi piace? Sì, era uno dei miei sogni da sempre. È successo prima del previsto".

Nel corso della chiacchierata l'ex calciatore ceco ha raccontato di avere qualche timore per suo figlio dopo aver ammesso pubblicamente e ancora da giocatore di essere gay. Orientamento sessuale recepito come tabù nel mondo del pallone: "Può succedere, gli idioti ci sono sempre. Con i piedi non è come il padre, ma io alla sua età non ero così intelligente come lui, mi creda. Ho smesso anche per essergli a fianco nella sua crescita".

Quando ha fatto coming out era in Repubblica Ceca: "Il primo mese è stato difficile, perché non sapevo come avrebbero reagito le persone, ma dopo un paio di settimane ho visto che tutti mi hanno dato una mano, anche perché il mio comportamento era positivo: se mi fossi comportato male, magari sarebbe stato diverso. A Praga mi fermano un sacco di tifosi italiani e sono sempre contenti di vedermi".

Jankto in passato disse "spero che il mio gesto serva a dare coraggio anche ad altri calciatori". Oggi racconta: "Evidentemente hanno paura del giudizio degli altri, ma ognuno fa le sue scelte. Ho provato a dimostrare ai calciatori che se fai coming out, non succede nulla. Mi sono arrivati tantissimi messaggi, che dicevano 'vorrei fare come te, ma non riesco'".