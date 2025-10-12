Jesus Rodriguez: "Mai avuto avversari attaccati come in Italia". E su Milan-Como a Perth...

Dal Real Betis al Como, l’esterno classe 2005 è stato uno degli uomini di maggior fiducia di Cesc Fabregas in questo avvio di stagione del club dei lariani e quest’oggi ha raccontato a La Gazzetta dello Sport le differenze tra Serie A e Liga: “Tattica e tecnica da una parte, fisico e difesa dall’altra. In Italia si gioca sempre uno contro uno, ti seguono per tutto il campo e ricevere palla spalle alla porta è molto complicato perché hai sempre qualcuno addosso: un calcio più difensivo e intenso. In Spagna si cura più il toque, hai più tempo per pensare, più spazio. Però gli spazi ci sono anche in Serie A: se salti l’uomo si apre un mondo. Non avevo mai avuto l’avversario tanto attaccato, e per questo dico che devo ancora adattarmi al meglio”.

Eppure il calcio spagnolo continua a produrre talenti

“È incredibile. Qui in nazionale ci sono tantissimi giovani e dietro tra i miei ex compagni dell’U19 e U21 è pieno di gente forte. Il sistema funziona, crea competizione, genera qualità ed è bello poter pensare che le porte della nazionale maggiore siano aperte”.

Che pensa delle polemiche per giocare Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami?

“I viaggi sono durissimi, stare ore e ore seduti o sdraiati in un aereo stanca tanto. Poi noi siamo lavoratori e facciamo ciò che ci chiedono, quindi andremo in Australia e daremo tutto. Se hanno detto sì vuol dire che ci sarà un motivo positivo, però mi dispiace per i tifosi della squadra di casa che si perdono una partita e personalmente se fosse stato Como-Milan mi sarebbe piaciuto ancora meno, amo giocare nel mio stadio coi miei tifosi”.