TMW Spalletti: "Leao centravanti? Può fare tutto, basta lasciarlo libero. Max è il migliore in questo"

“Secondo me Napoli e Inter partono alla pari e hanno le stesse chance, vedo un po’ sotto Juventus e Milan, anche per il percorso fatto l’anno scorso”. Luciano Spalletti, intervistato a margine del suo intervento al Festival di Trento, fa le carte a un campionato in cui vede bianconeri e rossoneri più attardati rispetto alle formazioni allenate da Antonio Conte e Cristian Chivu: “Però entrambe hanno potenzialità: al Milan c’è la garanzia Allegri e ci sono calciatori di nerbo giusto. Mentre la Juventus ha qualità sugli esterni, è quello che cerchiamo: giocatori forti nell’uno contro uno. E poi ha una squadra forte, Tudor mi sembra un allenatore bravo e una persona seria”.

Cosa manca in questo momento a Leao?

“Secondo me può fare qualsiasi ruolo. È chiaro che va lasciato un po’ libero di interpretare le sue giocate e il suo pensiero di calcio, però nessuno è più bravo di Allegri nel collocare i giocatori nelle posizioni giuste. Ora mi pare che un paio di cose gliel’abbia dette, ma credo che riuscirà a farlo funzionare”.

Nel corso della sua intervista, Spalletti ha anche augurato una svolta alla Fiorentina: “Io da bambino sono stato acquistato dalle Fiorentina, ho fatto tutte le giovanili: vederlo ora un po’ in difficoltà mi dà fastidio. Però anche c’è una persona che conosce calcio, che è una persona top a livello umano, che è un allenatore che sa trovare soluzioni: Pioli la metterà a posto”.