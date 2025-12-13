John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

Dopo il comunicato in cui Exor annunciava il rifiuto, da parte di tutto il CdA all'unanimità, della proposta di Tether per acquistare la Juventus, arriva anche il commento personale di John Elkann.

L'azionista di maggioranza di Exor parla al sito ufficiale del club bianconero, in prima persona e con indosso una felpa bianca con la scritta Juventus in nero sul petto. Queste le parole in cui ribadisce anche personalmente il no alla proposta di cessione del club a Tether:

"La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo 4 generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia di amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".