John Elkann proposto per la rielezione come amministratore esecutivo di Stellantis

John Elkann, numero uno fra le altre di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, ha visto concludersi il suo mandato da amministratore esecutivo di Stellantis, salvo essere proposto per la rielezione. Questa la nota di Stellantis:

AMSTERDAM – Stellantis N.V. ha annunciato oggi di aver pubblicato l’ordine del giorno e le note esplicative per l’Assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2026, che si terrà il 14 aprile 2026 ad Amsterdam.

Il mandato di John Elkann come amministratore esecutivo, e di Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi, si concluderà al termine dell’Assemblea generale. John Elkann è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Exor N.V, mentre Robert Peugeot è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Établissements Peugeot Frères S.A./Peugeot Invest S.A. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Stellantis, sulla base della raccomandazione del Comitato ESG, ha deciso di proporre la rielezione di Henri de Castries come amministratore non esecutivo e la nomina di Juergen Esser come ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni.

Juergen Esser vanta una solida esperienza manageriale e una chiara ambizione di creare valore di riferimento nel settore, facendo leva su modelli di business a forte componente digitale. Ha conseguito un diploma in Economia Politica presso la Friedrich‑Wilhelms‑Universität di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di Deputy CEO e Chief Financial, Technology & Data Officer di Danone. Il Consiglio ritiene che la sua nomina contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l’efficacia operativa del Consiglio.

L’ordine del giorno, le note esplicative, insieme al materiale relativo dell’AGM – comprese la biografia dell’amministratore non esecutivo proposto per l’ingresso nel Consiglio di amministrazione e le istruzioni di voto – sono ora disponibili nella sezione Investors del sito web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Gli azionisti possono richiedere una copia cartacea di questi materiali, che comprendono il bilancio certificato di Stellantis per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2025, attraverso i contatti sotto riportati.