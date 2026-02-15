TMW Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro

Non solo la telefonata al presidente Gabriele Gravina per esprimere disappunto in merito agli errori arbitrali. Nella giornata di oggi, dalle ultime raccolte da TMW, il presidente di Exor John Elkann ha confermato la propria vicinanza alla squadra ed il proprio sostegno al club, dopo i fatti di ieri sera a San Siro.

Elkann ha sentito direttamente Damien Comolli, Giorgio Chiellini e pure il tecnico Luciano Spalletti. Dalla proprietà è arrivato apprezzamento per impegno, compattezza e unità d’intenti messi in mostra dalla Juventus contro l'Inter, così come per le dichiarazioni del post partita valutare equilibrate nonostante i momenti concitati. La linea dettata da John Elkann resta chiara: il club sarà difeso in ogni sede con determinazione e senso di responsabilità.

A corredo della cronaca, occorre ricordare brevemente l'accaduto: prima della fine del primo tempo, l'arbitro La Penna aveva estratto il secondo giallo a Kalulu, e conseguentemente il rosso, per un piccolo tocco sul corpo di Alessandro Bastoni, a quel punto gettatosi a terra richiamando la sanzione per l'avversario. Per regolamento il VAR non poteva intervenire, nonostante la simulazione da parte del difensore nerazzurro. Quindi il 3-2 nerazzurro finale e le roventi dichiarazioni polemiche del post partita, fino alla coda arrivata fino alla giornata di oggi.