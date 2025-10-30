Juventus, Elkann ieri allo stadio e negli spogliatoi nel post-partita. Oggi il giorno di Spalletti

Oggi è il giorno atteso per l’ufficialità di Luciano Spalletti alla Juventus e John Elkann ancora prima degli annunci ufficiali ha voluto dare un segnale forte di vicinanza alla squadra con la sua presenza all'Allianz Stadium nelle gara di ieri: questo a poco più di una settimana dall’assemblea degli azionisti che modificherà gli assetti del CdA della Juventus e i rapporti di forza all’interno del club, evidenzia Tuttosport.

John è poi anche sceso negli spogliatoi nel dopo partita per salutare la squadra, complimentarsi per il successo e anche per caricare il gruppo per condurre la squadra agli obiettivi stagionali. Quelli minimi sono noti: la qualificazione alla prossima Champions League e il raggiungimento degli ottavi della competizione in corso.

Se poi ci sarà margine per sognare qualcosa in più, questo dipenderà da quanto grande sarà l’impatto di Spalletti sul mondo Juve, ieri osservato in TV: le premesse per costruire qualcosa di sorprendente ci sono, quantomeno nelle intenzioni e il ritorno alla vittoria dopo 46 giorni è sicuramente una buona base di partenza. Chi conosce il mago di Certaldo racconta di un Luciano estremamente motivato, convinto di avere a Torino materiale umano tecnico di alta qualità a disposizione, da plasmare per poter tornare ai piani alti.