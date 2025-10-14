Juric sorride, tre tasselli recuperati. Juve-Skriniar, ostacolo ingaggio: le top news delle 18

Novità importanti e rincuoranti per Ivan Juric all'Atalanta. Infatti alla ripresa degli allenamenti oggi Scamacca, Zalewski e Giorgio Scalvini sono tornati a lavorare in gruppo rispetto alle ultime sedute individuali della scorsa settimana. Per Kolasinac servirà pazientare ancora, reduce dalla riabilitazione post-ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: ha svolto un lavoro integrato con la squadra Under 23. Lavoro individuale in campo invece per Kossounou e Bellanova, Bakker è ancora alle prese con le terapie. Intanto a Zingonia hanno rimesso piede tre nazionali: Pasalic, Sulemana e Krstovic.

Michael Kayode, ex terzino della Fiorentina, cresce in Premier League e con la maglia del Brentord. Lo ha raccontato in esclusiva ai microfoni di TMW l'agente, Andrea Ritorni: "Sta andando alla grande e sta avendo un exploit fuori dal normale. Ora sta trovando la miglior condizione fisica, si sta 'ripulendo' dal punto di vista del controllo di palla. Arrivato a gennaio, ha fatto 12 presenze con Thomas Frank, un grande allenatore. Anche con Keith Andrews ha subito avuto grande spazio facendo 7 partite su 7 da titolare". E nel ricordare la Fiorentina: "Ci è molto attaccato, è la squadra che lo ha cresciuto. Gli dispiace per la situazione in cui si trova ora, ma spera che le cose possano tornare ad andare per il meglio. Rimane molto legato al club, al ds Pradé, ad Angeloni che lo ha lanciato ed a tanti altri della squadra che continua a sentire come Dodò".

Visto l'infortunio di almeno 2 mesi di Bremer, la Juventus potrebbe correre ai ripari e nelle ultime ore ha mostrato un ritorno di fiamma per Milan Skriniar. Il centrale slovacco del Fenerbahce, ex Inter tra l'altro, però ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e l'ostacolo più grande da valicare per la dirigenza bianconera è lo stipendio percepito dal giocatore. Ossia 10 milioni bonus inclusi (9 di base).

Udine è deserta il giorno di Italia-Israele, l'unica scintilla proviene dalla manifestazione pro Palestina che lascerà in allerta le forze dell'ordine locali. Una marcia cominciata alle 17.30 da piazza della Repubblica che sfocerà lungo il centro cittadino in un percorso di circa 2 km, con circa 10.000 partecipanti per strada. La città resta blindata, con massima attenzione dedicata a possibili infiltrazioni di frange violente.

Brutte notizie per Ciro Immobile. La scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco è stata sequestrata. L'impianto sportivo Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati, inaugurato il 20 marzo -, è al centro di un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata. E il centravanti italiano non ha tenuto a freno i pensieri a riguardo: "Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell'impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addoloro soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicato, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Per il resto, rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull'area, e mi auguro che l'inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato".

L'attaccante del Ravenna, dal passato tra Roma e Udinese (tra le altre), Stefano Okaka ha parlato del suo ritorno in campo in questa stagione nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com. E si è soffermato, tra gli altri temi, sull'esplosione di Francesco Pio Esposito tra Inter e Nazionale: "Più che dare consigli a lui, parlo a tutti gli altri. Io ho vissuto una cosa simile e capisco ciò che sta vivendo. A tutti quelli che ne parlano dico di non usarlo come capro espiatorio. Bisogna vederlo per quello che è: un giovane, che è partito benissimo, ma che per fare 15 anni di carriera ha bisogno di tempo e pazienza. Cerchiamo di proteggerlo e lasciarlo tranquillo".