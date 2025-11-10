Juric via, Atalanta a un passo da Palladino. La Roma perde Dovbyk: le top news delle 13

Mattinata intensa nel panorama calcistico italiano con notizie importanti che riguardano Serie A e mercato. La più importante riguarda l'Atalanta, vicinissima all’ingaggio di Raffaele Palladino. Dopo l’esonero ormai imminente di Ivan Juric – il cui addio sarà ufficializzato nei prossimi giorni – Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Il tecnico è già a Milano con il suo staff e l’intesa con Bergamo è totale, anche se resta da chiarire se si tratterà di una risoluzione consensuale o di un esonero formale. Si tratta del terzo cambio in panchina per Palladino negli ultimi dodici mesi.

Passiamo al Napoli. Antonio Conte ha esternato tutta la sua frustrazione dopo la pesante sconfitta contro il Bologna (2-0). Lo sfogo ha toccato responsabilità personali, critiche alla squadra e implicazioni per la società: “Non voglio accompagnare i morti… Se abbiamo voglia di rimetterci in carreggiata, bene, altrimenti ognuno si prenda le proprie responsabilità”. Durante la sosta il tecnico potrà lavorare sul morale e sull’organizzazione tattica, mentre Romelu Lukaku continuerà il programma di recupero senza interruzioni, con il rientro previsto tra alcune settimane.

In casa Roma un nuovo problema per Gasperini, costretto a fare a meno di Artem Dovbyk, fermo 4-6 settimane per una lesione al tendine del retto femorale sinistro. L’attaccante ucraino sarà assente nei prossimi impegni, aggravando la situazione offensiva dell’Atalanta.

La Lazio, invece, cade a San Siro contro l’Inter (2-0) e chiarisce in mattinata il senso delle dichiarazioni postpartita di Maurizio Sarri sugli arbitri. La società biancoceleste sottolinea come le parole del tecnico fossero dettate dall’emozione del momento e che l’arbitro non ha influenzato il risultato, confermando la volontà di sostenere la crescita dei giovani arbitri.