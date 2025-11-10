Dai dissapori interni alla tifoseria che vuol disertare lo stadio: che disastro, Sampdoria"

Il momento di crisi della Sampdoria è sotto gli occhi di tutti, e questa mattina, con la sosta del campionato di Serie B per le Nazionali ormai prossima, è Il Secolo XIX-Genova a fare il punto della situazione, a seguito della sconfitta sul campo del Venezia che non ha solo lasciato un ultimo posto in classifica ma anche tanti malumori e tensioni. Probabilmente anche interne.

Non sono passate sotto traccia le parole di Lillo Foti, che ha velatamente accusato di fatto lo staff medico ("Pedrola a Empoli doveva essere disponibile per un quarto d’ora, è uscito dopo tre secondi. Ma la colpa è sempre dell’allenatore... Pafundi si è fermato venerdì e non so se lo recupero. La squadra in questo momento dopo 60/65’ va giù"), ma nemmeno qualche tensione tra i giocatori, come quelle tra Henderson e Cuni nel finale di gara del 'Penzo'. Non solo, fa molto rumore anche il silenzio della dirigenza, e la latitanza dei calciatori sia in sala-stampa che ai microfoni ufficiali del club. Insomma, è davvero complicato trovare qualcosa che vada, in quella che finora è la peggior stagione della storia blucerchiata.

E la tifoseria, in tutto ciò? Come sempre riporta il quotidiano citato, nel tam tam anche social sembra sia diffusa la volontà di disertare il 'Ferraris', altro punto che complicherebbe e non poso la stagione della Samp. Ma un punto sul quale le varie anime del tifo si accorderanno nei prossimi giorni, quando ci sarà una riunione del popolo doriano per definire la linea comune di contestazione.