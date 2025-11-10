Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"

Vince ancora il Trapani, e lo fa battendo il Picerno nella sfida che si è giocata in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie C. Un successo arrivato con la doppietta di Manuel Fischnaller, il cui secondo gol è arrivato in pieno recupero.

Come si legge sul Giornale di Sicilia-Palermo, proprio il calciatore ha così parlato nel post gara: "L’importante era continuare nella scia di buoni risultati e abbiamo confermato di essere forti. Il gol nel recupero? È arrivato un cross lungo sul secondo palo su cui è stato bravo Ciotti ad appoggiarmela indietro e non ci ho pensato due volte a calciare col mancino. Un gol importantissimo che ci consente di continuare a lavorare con tranquillità. Siamo veramente un grande gruppo, dove anche tutti quelli che entrano dalla panchina danno sempre il massimo e si è visto come la squadra abbia voluto fortemente questa vittoria ed è stato bello vedere gli occhi dei miei compagni agguerriti, che lottavano su tutti i palloni".