Di Gennaro: "Fiorentina, adesso serve capire che c'è da lottare per non retrocedere"

Intervenuto su Radio Firenzeviola, Antonio Di Gennaro ha commentato il momento della Fiorentina e il pareggio di ieri in quel di Genova: "Non è ancora squadra la Fiorentina, e in queste situazioni subentrano la paura e gli errori a catena visti ieri. Basta vedere De Gea, che fa un miracolo su rigore e poi esce male mentre tutti dormono sul secondo gol: quella è la fotografia, c'è di tutto. Peccato perché una volta andata in vantaggio, una squadra in difficoltà come la Fiorentina di ora doveva portarla a casa".

Cosa ne pensa di questo assetto?

"Questi tre difensori non mi fanno impazzire. Come tutta la squadra del resto, ma loro non sono proprio incisivi. Prendere gol così poi lo paghi. Adesso bisogna lavorare a piccoli step e Vanoli dovrà valutare tutti gli aspetti. È bravo, ma si trova in un tritacarne, deve ripartire da zero. Perché adesso l'obiettivo è salvarsi, se facesse 4 punti con Juve e Atalanta non sarebbe male. Si parla della condizione fisica, lo spogliatoio, ma ora che non c'è Pioli si deve proporre qualcosa in più. Invece la Fiorentina non è ancora una squadra, e questo è un problema. Ripeto, i gol come ieri, non si prendono mai: bisogna esser cattivi".

Che approccio ha avuto Vanoli? Le sono piaciuti i giocatori ieri?

"Vedo Dodo in un calo impressionante, altrimenti adesso Fortini a destra garantisce di più. E rende meglio da quarto di difesa, mentre a centrocampo adesso serve qualcosa di più fisico. Davanti invece un buon Piccoli, c'è stato un lieve miglioramento generale ma ora c'è da fare un passo in avanti a livello mentale. Perché quando subisci così tanto non va bene, adesso serve capire che c'è da lottare per non retrocedere".