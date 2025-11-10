Canonico: "Sono il proprietario del Foggia. E non vedo acquirenti seriamente interessati"

La situazione sportiva del Foggia è decisamente drammatica, e a niente - almeno per il momento - è servito l'arrivo di Enrico Barilari in panchina, perché i Satanelli sono rovinosamente caduto anche ieri, nel match valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone C: certo, l'avversario non era dei più semplici, i rossoneri erano chiamati all'esame Benevento, ma lo 0-3 ottenuto dai sanniti ha lasciato poco spazio a tutto il resto.

Quel che ha colpito di più, però, è stata di fatto l'assenza di pubblico allo 'Zaccheria' dove c'erano si e no mille persone. E proprio di questo, intervenendo davanti alle telecamere di Antenna Sud, ha parlato il presidente Nicola Canonico: "Il calcio è fatto di risultati, in questo momento non arrivano ed è quindi chiaro che la gente si allontani. Quando arriveranno, vedremo 25mila persone allo stadio. Intanto però è un periodo terribile, dove dobbiamo però stare sul pezzo, con serenità: nello spogliatoio serve ancora più unione, perché solo con il lavoro arriveranno anche i risultati".

E sul futuro del pacchetto azionario del club: "Continuo a confermare che il proprietario del Foggia sono io. Mi fate sempre queste domande, ma io non vedo ancora acquirenti seriamente interessati alla società".