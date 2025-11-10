Il Ravenna sogna il colpaccio a centrocampo: nel mirino c'è lo svincolato Viola

La vittoria sulla Torres, con il conseguente pareggio dell'Arezzo, ha proiettato il Ravenna ai vertici della classifica del Girone B di Serie C, con i romagnoli che hanno quindi scavalcato i toscani, ora un punto sotto. Il tutto alimenta ovviamente il sogno Serie B dei giallorossi, che iniziano a pensare anche a come rinforzare la rosa in vista del prosieguo di un campionato tosto.

Stando a quanto si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna, sembra ci sia un concreto interessamento della società per il 36enne centrocampista Nicolas Viola, rimasto svincolato dopo l’ultimo campionato al Cagliari. Una categoria, la Serie C, dove il giocatore non ha di fatto mai militato, ma le potenzialità - anche economiche e strutturali - del club potrebbero convincerlo ad accettare questa sfida. Senza per altro attendere la finestra di mercato di gennaio, visto che da svincolato può accasarsi in qualsiasi momento dove preferisce. Sono quindi attese novità, ma certamente un colpo del genere metterebbe un tassello molto importante alle ambizioni ravennate.

Intanto, per completezza di informazione, guardiamo quella che è la classifica del prima citato Girone B:

Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Ternana 20, Forlì 20, Pineto 19, Gubbio 18, Vis Pesaro 17, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti