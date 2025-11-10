Avellino, Palmiero: "È mancato quel che ha fatto il Cesena: l'attacco della linea difensiva"
Una giornata decisamente storta quella in cui è incappato ieri l'Avellino, caduto per 3-0 sul campo del Cesena, nel penultimo match giocato in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, che si è appunto conclusa ieri.
A commentare il tutto, non solo mister Raffaele Biancolino, ma anche il centrocampista Luca Palmiero che, come si legge sul portale tuttoavellino.it, ha parlato davanti alle telecamere di Prima Tivvù: "Abbiamo fatto bene nei primi 30 minuti, loro ci hanno aspettato. Siamo stati bravi a tenere palla, meno ad attaccare gli spazi che ci concedevano, ma nel complesso c'è da dire che loro sono stati più bravi di noi. Il primo e il terzo gol li abbiamo subiti in maniera identica, poi c’è stato il rigore. Il Cesena ha fatto molta densità davanti al portiere. È mancato ciò che hanno fatto loro, ovvero l’attacco della linea difensiva".
Intanto, diamo anche conto di quella che, nella sua completezza, è stata la giornata ormai in archivio:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
Pescara-Monza 0-2
27' Baldé, 47' Colpani
