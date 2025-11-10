Avellino, Palmiero: "È mancato quel che ha fatto il Cesena: l'attacco della linea difensiva"

Una giornata decisamente storta quella in cui è incappato ieri l'Avellino, caduto per 3-0 sul campo del Cesena, nel penultimo match giocato in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, che si è appunto conclusa ieri.

A commentare il tutto, non solo mister Raffaele Biancolino, ma anche il centrocampista Luca Palmiero che, come si legge sul portale tuttoavellino.it, ha parlato davanti alle telecamere di Prima Tivvù: "Abbiamo fatto bene nei primi 30 minuti, loro ci hanno aspettato. Siamo stati bravi a tenere palla, meno ad attaccare gli spazi che ci concedevano, ma nel complesso c'è da dire che loro sono stati più bravi di noi. Il primo e il terzo gol li abbiamo subiti in maniera identica, poi c’è stato il rigore. Il Cesena ha fatto molta densità davanti al portiere. È mancato ciò che hanno fatto loro, ovvero l’attacco della linea difensiva".

Intanto, diamo anche conto di quella che, nella sua completezza, è stata la giornata ormai in archivio: