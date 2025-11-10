Vivarini: "Gli allenatori son sempre in discussione, ma io per il Pescara faccio di tutto"

"L'ho detto già una volta, prima del match, io lavoro e sto facendo di tutto per cercare una soluzione al momento che stiamo vivendo, e oggi abbiamo provato un atteggiamento diverso, una gara più accorta e attenta alla parte tattica: poi, il Monza è una squadra di livello, e nell'unica sbandata che abbiamo avuto nel primo tempo, abbiamo subito il gol. E anche il loro dominio del possesso palla, ma questo ci stava. Dovevamo fare meglio nelle uscite, abbiamo sbagliato troppi passaggi facili": così, nel post gara di ieri, il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini. Che ha visto i suoi perdere ancora, stavolta contro il citato Monza.

Vivarini ha quindi proseguito: "La strada deve esser quella di lavorare bene, la nostra qualità è quella di sapere cosa dobbiamo fare con la palla, ma i risultati non ci stanno proprio pagando, e questo mi dispiace davvero tanto. Soprattutto in uno stadio che ci ha spinto fino alla fine".

Aggiunge: "Dopo i cinque gol presi a Palermo è chiaro che non si può avere tranquillità e serenità mentale, la squadra era contratta, ma la gara che dovevamo fare, contro il Monza, l'abbiamo fatta. Dovevamo solo essere più lucidi nelle ripartenze e nella gestione della palla. Ma sia chiara una cosa, nello spogliatoio non abbiamo problemi, c'è solo da ritrovare autostima, rimanendo tutti compatti".

Conclude poi con una nota al suo futuro, che sembra ormai segnato: "Gli allenatori son sempre in discussione, ma io per il Pescara faccio di tutto. Accetterò ciò che succederà".