All’'Arechi' arriva il Crotone. Salernitana, Raffaele: "Serve solo una cosa: una grande prestazione"

Un sorpasso in classifica nel Girone B, con il Ravenna che ha scavalcato l'Arezzo, e un doppio sorpasso anche nel Girone C, con il Catania che si porta in vetta e si lascia dietro Benevento e Salernitana, con i sanniti che pure scavalcano i granata. Che hanno però una gara in meno, e la grande occasione, stasera, di riprendersi la vetta in solitaria: la 13ª giornata del campionato di Serie C, infatti, si concluderà allo stadio 'Arechi', dove a far visita alla Salernitana ci sarà il Crotone.

Come si legge sui canali ufficiali del club, queste le parole di mister Giuseppe Raffaele: "Abbiamo recuperato tutti i calciatori che erano fuori fino alla scorsa settimana e l’organico è interamente a disposizione. Rientra anche de Boer che naturalmente viene da un lungo infortunio, per cui bisogna mantenere un pizzico di cautela sul suo impiego. Cabianca è pienamente recuperato"

Sulla gara: "Affronteremo una squadra molto importante sotto il profilo delle individualità e consolidata sotto il profilo dell’organizzazione, perché lavora già da due anni con lo stesso allenatore. Da parte nostra, bisognerà sfoderare una grande prestazione per poter ottener un buon risultato contro un avversario di valore. Dobbiamo continuare a creare con continuità in zona offensiva e cercare di aggredire bene l’avversario. Abbiamo lavorato su questo e su tutti gli aspetti tecnici e tattici da puntellare. Sicuramente contiamo molto anche sulla spinta del nostro pubblico: l’obiettivo è quello di proseguire nel percorso tracciato fin dalla prima giornata cercando sempre di migliorare e di consolidare i pregi che fino a oggi abbiamo dimostrato di avere".