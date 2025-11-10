TMW Incontro tra gli arbitri e i club di Serie A, Gravina invita a ridurre le polemiche

Come svelato dalla nota stampa diramata dalla Lazio questa mattina, è in corso di svolgimento in questi minuti a Roma un incontro tra i club di Serie A e gli arbitri. Il confronto, organizzato dalla FIGC con la Lega Calcio Serie A, mette di fronte la classe arbitrale - presente il designatore Gianluca Rocchi e tutti i fischietti della CAN A e B - con i vertici delle società del massimo campionato, rappresentate non dal comparto sportivo (quindi non allenatori e ds vari), ma dagli esponenti di vertice: presidenti e amministratori delegati, a seconda dei casi.

Nel suo discorso di apertura, secondo quanto raccolto da TMW, il presidente federale Gabriele Gravina, dopo aver ringraziato la classe arbitrale per il suo contributo, ha spiegato le motivazioni dell’incontro, fortemente voluto per stemperare le eccessive tensioni registrate nell’ultimo periodo.

La richiesta ai club, che andrà quindi trasmessa ad allenatori e giocatori, è quella di limitare le polemiche, senza esasperarle in una fase nella quale si fa fatica ad accettare l’errore umano. Gravina ha spiegato agli interlocutori di quest'oggi che chi critica gli arbitri non difende il calcio nel suo complesso, stigmatizzando anche alcuni commenti che sembrano sottendere comportamenti lontani dall’imparzialità che dovrebbe essere caratteristica della classe arbitrale.