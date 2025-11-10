Padova, Bianchi: "Lasciati punti in scontro salvezza, ma in B abbiamo dimostrato di saperci stare"

La pausa della sosta Nazionali è ormai imminente, e il Padova arriva al terzo stop dell'anno con una sconfitta, quella rimediata sul campo del Mantova in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, conclusa sull'1-0 in favore dei virgiliani.

Dalle colonne de Il Gazzettino-Padova, ha parlato l'Ad del club Alessandra Bianchi, che ha definito quello attuale un momento non positivo né per quel che concerne i risultati ma neppure per le prestazioni, precisando poi che in un torneo come la Serie B questi momenti sono fisiologici e potranno nuovamente accadere. Ma c'è fiducia per il futuro: "Abbiamo già fatto vedere di poter stare in questa categoria, di avere valori e qualità, per cui sono convinta che lo dimostreremo ancora. La posizione di classifica è ancora soddisfacente, e siamo contenti del cammino, ma non possiamo assolutamente accontentarci o mollare di un centimetro perché la salvezza, che è il nostro obiettivo, è ancora lontana".

Una nota va poi anche alla prima citata partita contro il Mantova, con il risultato che, come afferma Bianchi, "dice che abbiamo lasciato tre punti in uno scontro salvezza. Ma è sbagliato fare un dramma per una partita, ma bisogna sapere che dobbiamo stare sempre sul pezzo".