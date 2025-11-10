Okoye: "Zaniolo gran giocatore, a Roma era una gara speciale. Rigori? È sempre 50 e 50"

L'Udinese non esce ridimensionata dopo il ko di Roma, ma sicuramente è una sconfitta che non fa piacere ai bianconeri, per lunghi tratti della gara rimasti in partita per poi cadere sotto i colpi dei giallorossi, adesso primi in classifica in compagnia dell'Inter. Maduka Okoye, portiere dei friulani, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare il 2-0 dell'Olimpico: "Sono molto orgoglioso della squadra".

L'estremo difensore ha poi proseguito: "Abbiamo fatto una buona partita e non è facile contro la Roma, che è molto forte. Sono contento, non abbiamo fatto punti ma la prestazione è buona". Il classe '99 si è poi soffermato sul gol subito da Lorenzo Pellegrini dal dischetto: "Sui rigori è sempre 50-50. Voglio pararne uno quest'anno, non l'ho ancora fatto ma arriverà il momento. Peccato non sia stato oggi (ieri, ndr), ora bisogna guardare avanti"

Immancabili due battute pure su Nicolò Zaniolo, che ha avuto un grandissimo impatto con il mondo Udinese e che ieri ha sfidato la sua ex squadra con cui non si era lasciato benissimo: "Per lui - sottolinea - era una partita speciale, ma prima della partita era tranquillo come sempre. È un gran giocatore, siamo contenti di averlo con noi".