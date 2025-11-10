Damascelli: "Dopo lo sfogo di Conte serve De Laurentiis per una reazione dei defunti"

“Il campione in carica, Conte, va in analisi”. Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli legge così il ko del Napoli al Dall’Ara e il successivo sfogo di Antonio Conte: “A differenza dell’Eintracht, il Bologna non ha fatto catenaccio e dunque il Napoli è passato dal pareggio alla sconfitta.

Netta, contro un avversario che non ha goduto di due giorni di riposo come i partenopei apatici e nervosi, zero tiri in porta, sfiancati a livello agonistico dal Bologna reattivo, quello del Napoli, cinque volte battuto tra Italia ed Europa, diventa un caso da studiare, il suo allenatore non riesce a trovare o capire il calo di energie che sono poi il suo credo e slitta vilmente nelle parole ‘o non sto facendo un buon lavoro o qualcuno forse non mi vuole sentire, non ho voglia di accompagnare un morto’.

Il raffinato eloquio del salentino spiega lo stato dell’essere, sarebbe doveroso l’intervento di De Laurentiis, oltre alla reazione dei defunti”.