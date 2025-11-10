Gattuso: "Chiesa non convocato in Nazionale per scelta sua. Devo rispettarlo"

"Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha”. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, nel primo giorno di raduno della Nazionale in vista degli impegni con Moldavia e Norvegia, ha spiegato l’assenza dai convocati dell’Italia di Federico Chiesa, dovuta a quanto pare a una scelta del giocatore, che sta vivendo un buon momento al Liverpool: “Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa".

Quindi è una scelta più di Chiesa?

"Sì, sì... È di facile lettura".

Perché Berardi non c’è?

“Berardi come gli altri, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Lo sto seguendo, so cosa ci può dare ma poi faccio delle scelte. Sappiamo le sue qualità, vediamo".

La conferenza stampa di Gattuso.