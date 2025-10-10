Juve, caccia di un nuovo ds: Ottolini può sbloccarsi in 15-20 giorni. Non tramonta la pista estera

La Juventus è ancora a caccia di un nuovo direttore sportivo che possa affiancare Comolli e Modesto. Se da una parte c'è una corrente societaria che spinge per un nome estero, dall'altra c'è una corrente che preferirebbe un profilo italiano, che porterebbe direttamente a Marco Ottolini, del Genoa. Un'opzione, scrive tra le proprie colonne il Corriere dello Sport, che rappresenterebbe una sorta di continuità, dato che Ottolini è stato nel quadro dirigenziale dei bianconeri per quattro anni.

Per questo motivo ci sono stati due contatti fra le parti nel corso delle ultime settimane e la sua candidatura ha preso quota, sebbene non sia ancora tempo di firme. Serviranno ancora quindici o venti giorni per arrivarci e fino ad allora tutto può modificarsi.

Particolarmente apprezzate sono state le ultime intuizioni di mercato, alcune delle quali avute proprio con la Juventus, come Dragusin e De Winter, le quali hanno creato plusvalenze di alto livello. Oppure Gudmundsson e Retegui. L’ultimo in ordine di tempo è Brooke Norton-Cuffy, seguito proprio dalla Juve: anche per lui ci sono già stati contatti, ma sarà quasi impossibile liberarlo a gennaio. Da non escludere una prenotazione per giugno, c’è anche l’Olympique Marsiglia.