Juve, ci risiamo: troppi pareggi e un mercato estivo già sbugiardato. La nuova dirigenza non va

Dopo le prime dodici giornate la Juventus è attualmente, in attesa del Como che scenderà in campo alle 18.30, sesta in classifica, a -4 dal quinto posto. Un inizio di stagione che in pochi potevano aspettarsi, specie dopo un mercato che si pensava poter essere all'altezza delle ambizioni, ma alla fine è sempre il campo a parlare e a dare giudizi definitivi e la squadra che abbiamo visto in questo avvio di campionato non è quella che i tifosi bianconeri speravano di vedere. A rimetterci è stato Igor Tudor, esonerato dopo un avvio fatto di tanti pareggi e poche vittorie, un po' come fu per Thiago Motta un anno fa, e adesso le attenzioni si stanno spostando su Luciano Spalletti, ma pare evidente che le colpe non possano essere sempre e solo degli allenatori.

Un mercato già sbugiardato.

Al termine della passata stagione, nonostante il quarto posto conquistato dalla squadra, a rimetterci il posto fu Cristiano Giuntoli, additato come uno dei responsabili del fatto che la Juventus non avesse conquistato trofei, ma a bocce ferme, dopo un calciomercato fatto da Damien Comolli, il dubbio che non fosse colpa dell'ex direttore tecnico sono diventati realtà. In estate sono stati fatti tanti investimenti ma nessuno di questi sta convincendo, a cominciare dai due attaccanti, David e Openda, che non riescono a trovare né spazio né, soprattutto, gol.

Zhegrova è ancora una sorta di oggetto misterioso, Joao Mario sta facendo rimpiangere eccome Alberto Costa e dopo meno di cinque mesi di stagione la sensazione è che il duo Comolli-Chiellini, non abbia fatto grandi cose. Il quarto posto, a oggi, sembra molto più lontano di quello che in realtà sia attualmente, e il tempo a disposizione per invertire la rotta non è poi così tanto.