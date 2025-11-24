Milan, l'ex Thiaw senza rimpianti: "Scelta giusta il Newcastle, l'ho seguito per due stagioni"

Senza rimorsi o rimpianti. È così che si è presentato Malick Thiaw ai giornalisti presenti in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Marsiglia, alla domanda se abbia preso la scelta giusta a lasciare il Milan in estate per sbarcare al Newcastle. Il difensore tedesco di 24 anni, che Allegri ha tentato di trattenere in rossonero, alla fine ha preferito cambiare Paese e campionato per approdare in Premier League e vestire la maglia bianconera dopo un affare da 35 milioni di euro.

Di partita in partita il centrale classe 2001 è arrivato a diventare un membro fondamentale della squadra di Eddie Howe, impressionando in difesa accanto a Botman. In ultima battuta proprio nel trionfo per 2-1 contro il Manchester City a St James’ Park, quando è riuscito a neutralizzare Haaland e compagni. Dunque, nessun pentimento per aver lasciato il Milan: "Ho seguito il Newcastle per due stagioni (prima che mi ingaggiassero, ndr)", ha detto Thiaw. "Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Penso di aver fatto la scelta giusta a unirmi al club".

La partita sfoggiata proprio ai danni di Haaland, che non ha saputo inquadrare la porta e fare gol rispetto al suo solito, ha capitalizzato tutte le attenzioni sull'ex Milan: "Sono un giocatore molto sicuro di me, ma se giochi contro uno dei migliori giocatori, forse il miglior attaccante del momento, questo può darti un po’ di motivazione e fiducia in più. Certamente me la prendo", ha confidato Thiaw. Intanto il Newcastle attualmente è sesto nel girone di Champions League, con la qualificazione automatica agli ottavi nelle proprie mani dopo tre vittorie consecutive contro Union Saint-Gilloise, Benfica e Athletic Bilbao.