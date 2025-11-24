Il presidente Corrado: "Pisa progetto triennale. Ora 15-18 mesi per il centro sportivo"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è stato intervistato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Ha detto il numero uno della società toscana: "La maggior parte dei nostri giocatori non conosceva il campionato di Serie A e abbiamo ottenuto molto di più di quanto si potesse pensare. Stiamo portando avanti un progetto triennale, che prevedeva certe conferme e non è un caso che siamo la squadra con il maggior numero di esordienti in Serie A".

Alla base del progetto Pisa in Serie A c'è anche il tocco dato dall'allenatore, Alberto Gilardino: "Merita i complimenti, per come si è inserito e per il lavoro svolto. Un po' di preoccupazione iniziale era prevedibile, ma col tempo è cresciuta la consapevolezza. Lo dimostra aver retto il colpo contro avversarie blasonate, abbiamo persino avuto l'opportunità di vincere contro Milan e Lazio".

Quindi Corrado si sofferma sullo stato del club e i progetti di carattere infrastrutturale: "Knaster (l'azionista di maggioranza della società, ndr) vive tutto questo con serenità, stiamo raccogliendo quanto costruito negli anni. Contiamo di completare il centro sportivo in 15-18 mesi, poi penseremo allo stadio. Intanto c'è stata una prima fase di lavora che serviva a disputare decorosamente la Serie A. E chi viene a giocare qui ci fa i complimenti".

Adesso per il Pisa arriveranno anche diverse partite molto complicate: "Mi aspetto che la squadra mantenga le sue caratteristiche, magari concretizzando di più le occasioni create". Una rase in conclusione sui giovani: "Buffon, Vural e Mbambi confermano la bontà della nostra strategia".