Gravina non si dimetterà, prima da titolare in stagione per Zapata: le top news delle 18

Quando Gabriele Gravina parla, fa sempre rumore. E così è stato anche per quanto riguarda le ultime dichiarazioni del presidente della FIGC, intervenuto al termine del Consiglio Federale in data odierna. Gravina ha negato la possibilità che venga rinviata la 30^ giornata di Serie A per favorire i playoff dell'Italia, tenendo invece aperta la possibilità di uno stage dedicato, di un paio di giorni. Ed ha anche rigettato l'idea di dimettersi in caso la Nazionale fallisse ancora la qualificazione ai Mondiali, e sarebbe nel caso la terza di fila.

È pronta a concludersi la 12^ giornata di Serie A, con le due partite in programma al lunedì. E adesso alle ore 18:30 è la sfida tra Torino e Como, il confronto tra due realtà che covano ambizioni di candidarsi a sorpresa europea di questo campionato e saranno una contro l'altra all'Olimpico Grande Torino.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata.

Allenatore: Marco Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.

Allenatore: Cesc Fabregas.

C'è spazio anche per qualche aggiornamento di mercato, nello specifico sul rinnovo di Dodo con la Fiorentina. Nel fine settimana, come raccolto da TMW, la società toscana e l'entourage del brasiliano si sono incontrati e hanno intavolato un principio di intesa per arrivare fino alla firma: è operazione disgelo.