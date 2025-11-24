TMW Romagnoli dal palco del premio Viola: "La Lazio deve puntare ogni anno all'Europa"

Dal palco del salone d’onore del CONI il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha ricevuto il 42esimo premio Beppe Viola.

Queste le parole del difensore biancoceleste, raccolte da TMW: “Grazie mille, sono onorato di prendere questo premio. È una bella emozione, sono veramente contento e ci tengo a fare i complimenti ai giovani ragazzi che sono qui. Sono stato uno di voi, mi raccomando disciplina e rispetto. Sono tanti anni ormai che gioco (ride, ndr). Ho capito di poter diventare un giocatore di livello dopo un paio di anni in prima squadra, in tanti possono arrivarci ma poi serve la personalità per imporsi”.

Prosegue e conclude Romagnoli, parlando della Lazio in generale: “Dodici giornate sono poche, sappiamo che abbiamo faticato all’inizio perdendo dei punti dove meritavamo di più. Siamo in un buon periodo, dobbiamo continuare a crescere e sfruttare la settimana piena. La Lazio è un club che deve puntare all’Europa ogni anno. A me sinceramente non interessa nulla del derby di classifica, penso solo alla Lazio. Siamo contenti del ritorno di Sarri, è uno dei pochi allenatori che ti insegna calcio ed è bello giocare per lui. In nazionale è stato un bel percorso, forse meritavo di più, ma vediamo magari in futuro può succedere qualcosa”.