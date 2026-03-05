Calciomercato Juventus, rivoluzione in vista partendo dal portiere

Barillà a RBN: "La Juve del prossimo anno è in lavorazione, finalmente non si ripartirà da zero" - Romano: "Alisson, ci sono Juve e Inter ma lui vuole rimanere ancora al Liverpool"

Il giornalista de La Stampa Antonio Barillà ha parlato di come la Juventus si stia muovendo già adesso in ottica futura:

“La Juve del prossimo anno è già in lavorazione, ed è molto importante che anche senza la Champions la permanenza di Spalletti non sia mai stata in discussione, questo vuol dire che finalmente non si ricomincerà ancora una volta da zero.

È vero che l'allenatore chiede garanzie, ma non si tratta di garanzie legate al progetto, che lui appoggia in pieno, quanto alla campagna acquisti e ai nomi di chi arriverà.

Non dimentichiamo che la squadra attuale non è stata costruita da lui né è stata modificata in inverno, per cui serviranno una serie di correttivi, indicati proprio dal tecnico, che gli permettano di esprimere al meglio il gioco che ha in mente”.

Come noto uno dei ruoli principali da migliorare per Comolli e staff mercato è quello del portiere, nei giorni scorsi si era parlato di Noah Atubolu (Friburgo in Brisgovia, 25 maggio 2002) è un calciatore tedesco, portiere del Friburgo.

Classe 2002, Atubolu sta vivendo un’annata di altissimo livello sotto il profilo statistico: numeri importanti, continuità di rendimento e una crescita costante che lo hanno consacrato tra i portieri europei.

Anche Alisson nel mirino

Sul proprio canale Youtube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato anche di Alisson Becker, ex portiere della Roma oggi al Liverpool, accostato nelle scorse settimane alla Juventus per la prossima stagione: "Si sta parlando molto sia che della Juventus che dell'Inter, quindi in queste ore il nome è circolato per entrambe le società che stanno evidentemente cercando un portiere per la prossima estate. Allora, vi dico che al momento quello che risulta su Alisson è che l'intenzione del giocatore sia di restare un altro anno a Liverpool. Ha ancora un anno di contratto e Alisson vorrebbe completarlo a Liverpool".

In casa Juventus si è puntato uno dei nuovi talenti europei, Kerim Alajbegovic. Classe 2007 nato a Colonia, è uno dei prospetti più monitorati del panorama europeo e, secondo Gazzetta.it, essendosi messo in mostra con il Red Bull Salzburg ha attirato l'attenzione di molte big europee. Ad oggi il valore del suo cartellino è già lievitato tra i 15 e i 20 milioni e molti lo accostano al primo Kenan Yildiz, mentre i canali ufficiali del Salisburgo hanno evocato un paragone con Florian Wirtz. Ad oggi ha messo a referto 11 gol e 3 assist in 33 presenze stagionali, 21 delle quali da titolare.