Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker

L'Inter e la Juventus hanno in comune l'esigenza di cambiare portiere al termine della stagione. Se per Sommer il problema principale è l'età, per Di Gregorio è invece il rendimento, che non ci si aspettava potesse essere già così deludente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oltre a Vicario e Carnesecchi, nella lista degli obiettivi dei due club è entrato anche Alisson Becker, che ha il contratto in scadenza con il Liverpool nel 2027.

I Reds hanno già acquistato Mamardashvili, il suo sostituto, e di conseguenza questo potrebbe facilitare la trattativa. Nel corso della sua carriera il 33enne di Belo Horizonte vanta 64 presenze, 66 gol presi e 26 clean sheet con la Roma, 101 gettoni, 89 reti incassati e 47 porte inviolate con l'Internacional e 328 apparizioni, 301 gol subiti e 139 clean sheet con il Liverpool. Inoltre è sceso in campo 76 volte con il Brasile, mantenendo in 47 occasioni la porta inviolata e prendendo 34 reti.