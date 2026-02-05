Juve fuori ai quarti di finale di Coppa Italia per il secondo anno di fila: non accadeva dal 2011
Con la sconfitta incassato a Bergamo, la Juventus esce per il secondo anno consecutivo dalla Coppa Italia ai quarti di finale. È la prima volta, evidenzia Opta, dal biennio 2009/10 e 2010/11.
Da inizio 2025 a oggi, inoltre la Juventus in tutte le competizioni ha perso soltanto tre volte con almeno tre gol di scarto: quella di questa sera è stata la seconda con l'Atalanta, a cui c’è da aggiungerne una con la Fiorentina. Nelle ultime due in ordine cronologico, in panchina c’era Raffaele Palladino, mentre nella prima ovviamente Gian Piero Gasperini.
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
