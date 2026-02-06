Il ritorno di Vrioni: dopo tre anni negli USA l'albanese vuole conquistare Cesena e l'Italia

Dopo oltre quattro anni dal suo addio all’Italia, il centravanti Giacomo Vrioni è tornato a casa per provare a dimostrare che può dire la sua nei campionati del nostro paese nonostante le precedenti avventure, come le maglie di Cittadella, Venezia, Pistoiese (la sua migliore stagione in Italia) e Juventus Under 23 (ora Next Gen) non siano state brillantissime. Il calciatore albanese, ma nato in Italia, è reduce da una lunga esperienza all’estero prima in Austria con il WSG Tirol, dove si mise in luce con 21 reti in 30 presenze e poi negli Stati Uniti dove ha calcato i campi della MLS prima con la maglia del New England Revolution con cui ha segnato 22 gol in 78 presenze e poi con il Montreal dove sono state solo quattro le reti, ma in appena 10 presenze.

A riportarlo in Italia è stato il Cesena di quel Filippo Fusco che lo aveva avuto alle sue dipendenze quando lavorava nella seconda squadra della Juventus dove trovò poco spazio visto che furono appena 11 le presenze in un anno e mezzo con tre gol all’attivo. A 27 anni dunque Vrioni avrà l’occasione di mettersi nuovamente in gioco in Serie B e provare a mostrare quelle qualità che finora ha mostrato solo nelle giovanili della Sampdoria e all’estero, ma che nel nostro paese si sono intraviste solo a tratti.

Un vecchio bomber come Massimo Agostini, oggi dirigente proprio al Cesena, lo ha presentato così in conferenza stampa: “Giacomo è una prima punta mancina che ha un vissuto importante, perché ha girato tanto, giocando a lungo negli Stati Uniti ed anche in Austria. È un giocatore con una struttura importante ed un attaccante che in questo Cesena farà comodo per le alternative a disposizione del mister”.

Il diretto interessatosi è detto pronto a questa nuova avventura: “È chiaro che il direttore Fusco mi ha cercato, mi ha voluto e questo è stato uno dei tanti motivi per cui sono qui oggi. La scelta di Cesena è stata perché è la squadra che mi ha voluto di più, ed è stata una scelta anche a livello personale. Non ci ho pensato due volte. - ha spiegato Vrioni in conferenza stampa parlando anche del possibile tandem albanese con Shpendi - Avevo sentito parlare di entrambi i fratelli, essendo albanesi. Mi faceva piacere che stessero facendo bene, soprattutto Cristian che mi pare avesse vinto il titolo di capocannoniere due anni fa”.