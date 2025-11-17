Juventus, retroscena: Spalletti voleva il rientro anticipato di Yildiz, no della Turchia

La pausa nazionali dà e toglie, in questo caso l'infortunio rimediato da Vlahovic con la Serbia lo ha privato alla Juventus. Perciò Luciano Spalletti, neo tecnico in carica, punterà tutto su Kenan Yildiz, che invece si accomoderà in panchina per il super match tra la sua Turchia e la Spagna. Così il numero 10 bianconero sarà riposato e fresco per la ripresa del campionato, che coinciderà con il confronto con la Fiorentina. E dopo soli tre giorni ci sarà il Bodo/Glimt ad attendere in Champions League.

In pratica Yildiz agirà da falso 9, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ma verso il duello accesissimo con la Viola di Vanoli servirà rimpolpare lo score personale: al momento il turco classe 2005 è fermo a quota 3 gol: Inter, Borussia Dortmund e Udinese le vittime. Le prossime 48-72 ore saranno cruciali per capire se Vlahovic potrà essere recuperato in extremis, ma in caso di forfait confermato la mossa Yildiz spostato al centro dell'attacco potrebbe essere sperimentata.

L'alternativa, in secondo caso, sarebbe di rispolverare Jonathan David (Luis Openda partirebbe dietro) per un cambio di ruolo più diretto. Ad ogni modo, secondo quanto rivelato dalla Rosea, la Juventus avrebbe tentato di riportare a casa in anticipo Yildiz, ma dalla Nazionale turca non è arrivato il via libera. Il permesso concesso è stato un altro: lasciarlo partire direzione Torino subito dopo la partita di Siviglia contro la Spagna, per rimettere piede alla Continassa già mercoledì.