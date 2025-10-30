Under 20, il 14 novembre amichevole contro il Portogallo: si giocherà al Bresciani di Viareggio

La Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, dopo l’esperienza al Mondiale di categoria in Cile – terminata agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti (3-0, 9 novembre) –, tornerà in campo per un prestigioso test match contro i pari età del Portogallo, in programma venerdì 14 novembre (ore 18.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio comunale ‘Torquato Bresciani’ di Viareggio. Lo rende noto il sito della FIGC.

L’Under 20 ritorna nella Città del Carnevale a distanza di 18 anni dall’ultima volta (1° febbraio 2007), quando gli Azzurrini di Francesco Rocca vinsero 2-0 contro l’Austria, nella quarta giornata del Torneo ‘Quattro Nazioni’, grazie ai gol di Paolo De Ceglie al 42’ e Robert Acquafresca al 44’.

I precedenti tra Italia e Portogallo in categoria sono complessivamente nove: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con un bilancio di 16 gol fatti e 16 subiti. L’ultimo incontro risale al 14 ottobre 2024, quando i ragazzi di Bernardo Corradi – attuale collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan – pareggiarono 1-1 allo stadio Città di Coimbra nell’Elite League: gol di Rodrigo Ribeiro al 19’ per i lusitani e di Dominic Vavassori al 24’ per gli Azzurrini.