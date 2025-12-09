Live TMW Juve, Kalulu: "Vogliamo riscattarci. Mi sento sempre leader della squadra"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

16:45 - Pierre Kalulu presenta Juventus-Pafos, gara valida per la sesta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Quanta voglia avete di rifarvi dopo Napoli?

"Quando hai una nuova competizione sei ancora più voglioso di fare ancora di più. Siamo carichi e pronti".

Sulla sconfitta contro il Napoli?

"Per la mia esperienza devi sempre prendere lezioni per andare avanti. Domenica è successo quello che è successo ma vogliamo prendere le cose positive e lavorare su cosa non ha funzionato".

Quanto può essere importante il ritorno di Bremer?

"Noi siamo un gruppo unito e quando uno è infortunato siamo tutti insieme. Siamo felici quando qualcuno torna in gruppo, poi Bremer ha esperienza e può aiutarci".

Non ti sembra di vivere la stessa stagione dello scorso anno?

"No, perchè io ho avuto la fortuna di giocare in grande squadra con una grande storia e quando sbagli una partita si vede subito. In una stagione capitano dei momenti così e devi fare il massimo per migliorare. Per tutto è diverso".

Ti senti un leader?

"Nella mia maniera di interpretare le partite provo a dare l'esempio e dare il massimo per aiutare la squadra. Io lavoro sempre per aiutare la squadra in campo. Io mi sento sempre più leader perchè quando giochi tanto gli altri credono sempre di più in te".

Senti il peso della maglia?

"Non ascolto moltissimo quello che dite, senza offesa. Non mi sento pesare le vostre analisi, per me a livello personale è più facile, prendo le partite come vengono in maniera naturale, lo vivo bene".

Quanto vi manca per dimostrare di essere da Juve?

"È difficile dirlo perchè non è un numero o una cifra. La sicurezza è che non siamo ancora a quel livello. Noi abbiamo delle potenzialità, ma dobbiamo trovare la giusta continuità nelle partite. Ogni settimana lavoriamo per raggiungere questi livelli".