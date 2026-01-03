Juve-Lecce, Yildiz fa ammattire il baby Perez: Di Francesco lo cambia già al 32'
Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma la Juventus sta dominando in lungo ed in largo contro il Lecce a Torino. In particolare sulla sinistra Yildiz, in accoppiata con Cambiaso, sta decisamente mettendo in difficoltà il giovane Matias Perez, classe 2005 all'esordio stagionale. Da qui la scelta del tecnico Eusebio di Francesco di operare il primo cambio già al 32': fuori Perez, dentro Danilo Veiga per provare a mettere una pezza da quel lato.
