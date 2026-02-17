Juve, non solo il 5-2. Bremer preoccupa Spalletti: "Ci sta che abbia dei problemi"

Non è soltanto la sconfitta di Istanbul a preoccupare la Juventus. I bianconeri devono anche fare i conti con l’infortunio di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è uscito nel primo tempo della partita poi persa 5-2 con il Galatasaray, toccandosi la coscia destra.

È una situazione che, ovviamente, preoccupa Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ne ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Bisogna valutarlo, perché ci sta che abbia dei problemi”.