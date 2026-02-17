Galatasaray, l'aveva detto Lang. E la Juve va ko con doppietta: "Avrei potuto fare di meglio"

L'aveva detto Noa Lang. "La Juventus è una squadra molto forte, ma so come si vince contro di loro", le parole rilasciate a inizio febbraio, una volta scoperto il sorteggio dei playoff di Champions League proprio contro i bianconeri di Spalletti. Sia ai tempi del PSV che in tempi recenti con la maglia del Napoli, prima di lasciare in fretta e furia le pendici del Vesuvio per approdare in Turchia, al Galatasaray.

La scintilla con Antonio Conte non è mai scattata, quindi l'esterno d'attacco olandese ha preferito cambiare aria e volare in prestito con con diritto di riscatto. A Istanbul si è ambientato alquanto velocemente, a detta della stampa turca, e proprio questa sera nell'incrocio a tu per tu con la Juventus non si è fatto pregare. Lang ha ferito i bianconeri con una doppietta personale, prima siglando il pareggio momentaneo per 2-2 e poi forgiando il gol del 4-2. Risultato in ghiaccio con la manita firmata da Boey (su assist di Osimhen) e qualificazione agli ottavi di Champions League virtualmente raggiunta, a patto di confermare il vantaggio acquisito nel match di ritorno a Torino.

Intervenuto a margine dell'incontro, Noa Lang ha rilasciato le prime impressioni ai microfoni del quotidiano turco Fanatik: "Questa non è stata la mia migliore prestazione, avrei potuto fare di meglio. Ho segnato due gol e penso che come squadra abbiamo disputato un'ottima partita. Avevo già giocato contro la Juventus in passato: è una squadra ostica che difende bene. Questa sera abbiamo mostrato le nostre qualità e fatto una grande gara".