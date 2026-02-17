Il Giudice Sportivo toglie protagonisti a Sassuolo-Verona: da Matic ad Orban, quanti squalificati

Il ritorno al Mapei Stadium arriva nel momento migliore per il Sassuolo. Dopo il colpo esterno al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, i neroverdi ospitano l’Hellas Verona nella ventiseiesima giornata di Serie A, nel Friday Night della nostra Serie A, venerdì alle 20:45. La squadra di Fabio Grosso arriva con fiducia: il 2-1 in rimonta firmato da Armand Laurienté e Andrea Pinamonti (suo anche l’assist di tacco) ha portato i punti a quota 32, stabilizzando la classifica attorno alla decima posizione.

Per un Sassuolo reduce da una stagione di ricostruzione dopo l’immediato ritorno dalla Serie B, l’obiettivo resta la tranquillità, con un occhio – per quanto difficile – a un aggancio europeo. Dall’altra parte, il Verona vive tutt’altra realtà: ultimo in graduatoria e scosso dal ko di Parma, gli scaligeri cercano una scossa dopo l'avvicendamento in panchina tra Paolo Zanetti e Paolo Sammarco. La sconfitta al Tardini è stata segnata dall’espulsione precoce di Gift Orban, episodio che pesa anche in vista di Reggio Emilia.

Le sanzioni arrivate dal Giudice Sportivo condizionano entrambe. Anche Grosso perde pezzi da novanta come Nemanja Matic (ultima giornata di stop) e Tarik Muharemovic, costringendo a rivedere mediana e difesa. Il Verona, però, è messo peggio: Orban, capocannoniere con 7 reti, è squalificato (salterà anche il Napoli), così come Jean-Daniel Akpa Akpro.

Tre successi nelle ultime quattro, tutti contro dirette concorrenti, offrono al Sassuolo un’occasione concreta per avvicinare la salvezza e spingere il Verona sempre più in difficoltà. A quota 35 dopo 26 giornate sarebbe un passo pesante, forse decisivo, per la permanenza in Serie A.