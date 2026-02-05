Live TMW Juventus, Spalletti: "Complimenti all'Atalanta. Serve carattere ed equilibrio"

23:03 – Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:22 - Comincia la conferenza stampa di Spalletti

Come si spiega questa sconfitta in Coppa?

"Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita dove ci sono le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte così pulite da farle giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara".

Quanto ha pesato l'assenza di una punta che serviva sul mercato?

"Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo".

In cosa è mancata la Juve?

"Non abbiamo avuto cura degli equilibri. Non essendo ordinato ci è stato fatale: serve equilibrio di squadra, aspetto su cui l'Atalanta ha fatto molto bene. Ci siamo persi con delle scorribonde".

Si aspettava di più dai nuovi acquisti?

"So cosa possono dare i miei giocatori. Abbiamo fatto degli errori, poi è chiaro che serve sfruttare sia l'attimo che i dettagli. Determinate scelte sono state fatte anche in base alla partita. Oggi è stata una gara con tanti duelli: dentro i momenti chiave bisogna essere precisi ed è proprio da qui che s'incontrano i giocatori top. Abbiamo avuto dei palloni decisivi che però non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo crescere".

Cosa dirà alla squadra dopo questo 3-0 pesante?

"Dirò quello che ho detto a voi. Serve essere molto precisi nelle scelte, poi è chiaro che partite come queste si pagano a caro prezzo considerando l'importanza della competizione. Personalità e carattere sono decisive in queste partite. Bisogna solo che fare i complimenti all'Atalanta".

23:31 - Termina la conferenza di Spalletti